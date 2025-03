“BILA SAM SA BRENOM NA ‘F’ ODELJENJU” Oglasio se svedok iz ustanove za duševne bolesti: “HODNIKOM SE STALNO ČULO…”

Oglasio se svedok iz ustanove za duševne bolesti!

Od kako je direktor i vlasnik Hype produkcije i Hype televizije Saša Mirković otvorio svoj TikTok nalog, na društvenim mrežama je krenula prava frka i panika.

Naime, Mirković je u jednom videu izneo niz istinitih tvrdnji vezanih za Lepu Brenu i njen put do udaje za Bobu Živojinovića.

Dok veliki broj ljudi sluša Mirkovićeve reči, u komentarima se javila žena koja potvrđuje njegove reči. Naime, ona je navela da je upravo sa Lepom Brenom ležala u specijalnoj ustani za duševne bolesti.

Oglasio se svedok

“Tada smo Brena i ja bile zajedno na F odeljenju. Ja sam se zaljubila u svog psihijatra, a ona u Bobu. Kako je to bilo lepo provedeno vreme. Hodnikom se stalno čulo: Duge noge za igranje….”. Piše u komentarima snimka gde Mirković objašnjava do detalja Brenin put od psihijatrije do odlaska pred oltar.

“Ne bih da iznosim detalje, ali Brena je stalno imala pocepane gaće i čarape. Tako da verujem da je pozajmila pare. Skupljali smo pare pod parolom: Hajde da se volimo….”, završila je svoj komentar žena koja je po ovome što je navela bila Brenina drugarica sa psihijatrije.

Komentari se samo nižu, a najglasniji su oni koji tvrde da je pevačica bila sa Sašom Popovićem i da ga je iskoristila kao “majmuna”.

