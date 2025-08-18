BIĆE SPEKTAKLA! Luka Dončić dolazi u Beograd
Jedan od najboljih igrača današnjice Luka Dončić je zbog povrede napustio meč protiv Letonije i to je zabrinulo navijače u Sloveniji.
Međutim, odmah posle meča su stigle nezvanične informacije da povreda nije ozbiljnije prirode. Sada su to potvrdili i iz Košarkaškog saveza Slovenije.
Luka Dončić dolazi u Beograd
– Luka Dončić protiv Letonije na sreću nije ozbiljnije povređen. U pitanju je samo kontuzija desnog kolena. Posle slobodnog dana u nedelju, Luka se vratio u tim. Slovenija nastavlja pripreme u punom sastavu – stoji u saopštenju Košarkaškog saveza Slovenije.
Srbija i Slovenija odigraće meč u četvrtak 21. avgusta od 20 časova u Beogradskoj Areni.
Zajecaronline.com/Hypetv.rs/Alo/N.B.
