BIĆE KAO NOV: Najbrži trik za čišćenje tepiha!
Po tepisima svakodnevno hodamo, padaju mrvice, prosipa se piće, a po njima se igraju deca i ljubimci.
Zato nije čudo što brzo postanu puni fleka i bakterija. Dobra vest je da ih možete osvežiti sami – bez zvanja servisa i bez skupih sredstava.
Brzo čišćenje za 10 minuta
Za fleke i najprljavije delove napravite domaće sredstvo:
Potrebno je:
¼ šolje alkoholnog sirćeta
1 kašika deterdženta za sudove
voda (do vrha šolje)
Sve promešajte i nanesite direktno na mrlju. Ostavite da deluje oko 10 minuta, zatim istrljajte krpom. Kada se tepih osuši, usisajte ga povlačeći usisivač ravnim potezima ka sebi – tako ćete podići vlakna i vratiti mu svež izgled.
Dubinsko čišćenje bez mašine
Ako želite temeljno osveženje celog tepiha, biće potrebno malo više truda.
Potrebno je:
- Soda bikarbona
- Voda
- Četka
- Sredstvo za čišćenje tepiha
Pospite sodu bikarbonu po celom tepihu i ostavite da stoji 10 minuta. Zatim dobro usisajte. Nakon toga naprskajte sredstvo za čišćenje (pripremljeno prema uputstvu), iščetkajte tepih i prebrišite ga mokrom pamučnom krpom ili peškirom. Po potrebi ponovite postupak kako biste uklonili ostatke sredstva.
Rezultat?
Tepih izgleda osveženo, miriše čisto i nema potrebe za skupim profesionalnim pranjem.
