BIĆE KAO NOV: Najbrži trik za čišćenje tepiha!

Po tepisima svakodnevno hodamo, padaju mrvice, prosipa se piće, a po njima se igraju deca i ljubimci.

Zato nije čudo što brzo postanu puni fleka i bakterija. Dobra vest je da ih možete osvežiti sami – bez zvanja servisa i bez skupih sredstava.

Brzo čišćenje za 10 minuta

Za fleke i najprljavije delove napravite domaće sredstvo:

Potrebno je:

¼ šolje alkoholnog sirćeta

1 kašika deterdženta za sudove

voda (do vrha šolje)

Sve promešajte i nanesite direktno na mrlju. Ostavite da deluje oko 10 minuta, zatim istrljajte krpom. Kada se tepih osuši, usisajte ga povlačeći usisivač ravnim potezima ka sebi – tako ćete podići vlakna i vratiti mu svež izgled.

Dubinsko čišćenje bez mašine

Ako želite temeljno osveženje celog tepiha, biće potrebno malo više truda.

Potrebno je:

Soda bikarbona

Voda

Četka

Sredstvo za čišćenje tepiha

Pospite sodu bikarbonu po celom tepihu i ostavite da stoji 10 minuta. Zatim dobro usisajte. Nakon toga naprskajte sredstvo za čišćenje (pripremljeno prema uputstvu), iščetkajte tepih i prebrišite ga mokrom pamučnom krpom ili peškirom. Po potrebi ponovite postupak kako biste uklonili ostatke sredstva.

Rezultat?

Tepih izgleda osveženo, miriše čisto i nema potrebe za skupim profesionalnim pranjem.

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs/ N.B.

