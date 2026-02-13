BEZ LAŽI: Ovih 5 znakova horoskopa imaju neverovatnu intuiciju – teško ćete bilo šta sakriti od njih!
Intuicija nije uvek nešto mistično i neobjašnjivo. Često je to samo osećaj za pravi trenutak, mudrost da se prećuti ili znanje kada je najbolje ne raditi ništa.
Iako svaki horoskopski znak ima instinkt, neki znaci jednostavno jače osećaju svet oko sebe.
Evo koji horoskopski znakovi imaju najjaču intuiciju:
Škorpija
Škorpija je verovatno najpoznatija po svojoj intuiciji. Ona ne čita samo postupke, već i motive i namere koji stoje iza njih. Njen instinkt odmah prepoznaje glumu i prozire tajne i skrivene planove bez ikakvog objašnjenja. Škorpijina intuicija je intenzivna, direktna i retko greši.
Ribe
Ribe nose najjaču intuiciju u horoskopu. Kao vodeni znak kojim vladaju Jupiter i Neptun, one bez napora upijaju emocije oko sebe. Njihovi snovi i reakcije ,,iz stomaka” često ih vode preciznije nego logika. Kada su u balansu, njihova intuicija je nepogrešiva.
Devica
Kod Device se intuicija ispoljava na drugačiji način – analitički. Devica primećuje ono što drugima promakne: sitne nedoslednosti ili promene u ponašanju. Njena intuicija potiče iz zapažanja.
Vaga
Vaga ima sposobnost da odmah oseti disbalans. Ona može da uđe u prostoriju i oseti napetost u razgovoru pre nego što se izgovori ijedna reč. Vaga razume dinamiku među ljudima i suptilne promene u moći. Njeno šesto čulo je izbrušeno kroz socijalnu inteligenciju; ona tačno zna kada je nešto iskreno, a kada je usiljeno.
Lav
Lav možda nije prvi znak na koji pomislite kada se priča o intuiciji, ali njegov instinkt je moćan kada treba ,,pročitati” energiju u prostoriji. Lavovi brzo osećaju promene u lojalnosti ili namerama drugih. Njegova intuicija radi kroz energiju – on jednostavno zna kada je neko iskren, a kada je nečije divljenje samo gluma, prenosi Elle.
Zajecaronline/Najžena/ N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar