Bez gužvi na granicama i naplatnim rampama širom Srbije

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, teretna vozila zadržavaju 120 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Ni na naplatnim stanicama nema zadržavanja.
Zajecaronline/Tanjug/N.B.
