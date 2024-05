Besplatni dermatološki pregledi u 13 gradova u Srbiji od sutra do 1. juna

Besplatni pregledi mladeža biće organizovani od sutra do 1. juna u 13 gradova Srbije, uz podršku Udruženja dermatovenerologa Srbije, u cilju da se podigne svest građana o važnosti zaštite od sunca i prevenciji zloćudnih tumora kože.

Redovni pregledi i samopregledi su ključni korak u prevenciji melanoma, najopasnijeg oblika raka kože, navodi se u saopštenju.

Takođe, ako se otkrije na vreme, izlečenje je moguće u čak 99 odsto slučajeva.

Prošle godine je u okviru istog projekta obavljeno oko 2.000 pregleda u šest gradova Srbije. Otkriveno je 85 sumnjivih mladeža, a pacijenti su dobili preporuke za dalje lečenje.

U Srbiji se godišnje otkrije više od 700 novih slučajeva, od toga samo 20 odsto u ranom stadijumu. Zbog toga je važno razvijati svest o neophodnosti redovnih pregleda, ali i zaštite od UV zračenja.

Pregledi se organizuju uz podršku dermokozmetičkog brenda La Roche-Posay, u okviru kampanje “Spasite svoju kožu”.

Dermatolozi će od 23. maja do 1. juna biti na raspolaganju građanima u: Beogradu, Novom Sadu, Kladovu, Srbobranu, Boru, Topoli, Aleksincu, Bajinoj Bašti, Topoli, Pirotu, Sjenici, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu.

To je prilika da bez lekarskog uputa dobiju savete i stručno mišljenje o promenama na koži.

Dermatološke preglede mladeža moguće je obaviti besplatno od devet do 20 časova, a pauze su od 11.30 do 12.00 časova i od 17.30 do 18.00 časova.

Lokacije na kojima je moguće obaviti pregled možete pronaći ovde.

