Besplatna predstava za zaječarsku publiku u četvrtak, 5. februara

U okviru programa obeležavanja osamdesete godišnjice od osnivanja Narodnog pozorišta Timočke Krajine, jedinog profesionalnog pozorišta na istoku Srbije, zaječarski teatar poklanja publici komad “Kabare-sitnice života” u četvrtak, 5. februara.

U predstavi stvorenoj po tekstu i u režiji Željka Jovanovića igraju: Branislav Mijatović, Marija Nikitović, Teodora Stojković, Jovan Živković, gitara Milan Mitić, solo pevanje Milica Dimitrijević.

Glumci i muzičari na sceni, uz ples i neposredan kontakt sa publikom, stvaraju atmosferu interaktivnog teatra u kome je mnogo lakše saopštiti čak i krupne stvari.

Početak predstave u Centru za kulturu u Kotlujevcu je u 20 časova.

Besplatne karte možete rezervisati i preuzeti na biletari u Kotlujevcu danas i sutra od 9 do 15 časova i u četvrtak od 14 sati, rezervacija je moguća i putem telefona , poručuju iz Zaječarskog pozorišta.

Zajecaronline/Pozorište ”Zoran Radmilović”/ N.B.

