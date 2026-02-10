AUSTRIJSKI TANDEM ZASIJAO NA ZOI: Redler i Huber do zlata u kombinaciji

Austrijske skijašice Arijana Redler i Katarina Huber osvojile su zlatnu medalju u timskoj alpskoj kombinaciji na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Alpsku kombinaciju čine spust i slalom, a pobednik se dobija sabiranjem rezultata.

Redler je spust završila na drugom mestu rezultatom 1.36,65 minuta, dok je Huber imala 10. vreme u slalomu – 45,01 sekund. Njihov zajednički rezultat bio je 2.21,66 minuta.

Nemice Kira Vajdle-Vinkelman i Ema Ajher osvojile su srebro sa 2.21,71 minut.

Bronza je pripala Amerikankama Žaklin Vajls i Pauli Molcan rezultatom 2.21,91 minut.

ITALIJA OSVOJILA ZLATO U BRZOM KLIZANJU

Reprezentacija Italije u brzom klizanju osvojila je zlatnu medalju na kratkim stazama u štafetnoj trci na 2.000 metara u mešovitoj konkurenciji vremenom od 2.39,019 minuta.

Za Italiju su nastupali Eliza Konfortola, Arijana Fontana, Tomas Nadalini i Pjetro Sigel.

Fontana je na šestim uzastopnim Igrama osvojila medalju, počevši od Torina 2006. godine.

Reprezentacija Kanade je osvojila srebro vremenom 2.39,258 minuta, a bronza je pripala Belgiji sa 2.39,353.

Selekcija Holandije je u B finalu osvojila peto mesto vremenom 2.35,537, što je novi olimpijski rekord.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.