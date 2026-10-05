Astro prognoza za 5. oktobar: Jedan znak doživljava ljubavni šok, a drugi neće verovati šta ga čeka!

Ovan

Pred vama je dinamičan dan. Ne žurite sa odlukama i dobro razmislite pre nego što odgovorite na važan poziv.

Bik

Jedna vest može promeniti vaše planove. Iako će vas iznenaditi, ubrzo ćete shvatiti da donosi nešto dobro.

Blizanci

Očekuje vas zanimljiv razgovor. Neko će vam otkriti informaciju koju dugo niste znali.

Astro prognoza za 5. oktobar: Jedan znak doživljava ljubavni šok, a drugi neće verovati šta ga čeka!

Rak

Emocije su danas u prvom planu. Moguće je javljanje osobe koja vam još nije potpuno izašla iz misli.

Lav

Na poslu vas očekuje neočekivana situacija. Ostanite smireni i ne dozvolite da vas tuđi pritisak poremeti.

Devica

Jedan susret vraća uspomene. Bićete pred odlukom da li da prošlosti date još jednu šansu.

Vaga

Dan donosi promenu plana u poslednjem trenutku. Ne brinite – upravo to može otvoriti novu priliku.

Škorpija

Saznaćete nešto što će vam pomoći da konačno presečete dilemu koja vas dugo muči.

Strelac

Neočekivano poznanstvo može privući vašu pažnju. Ne odbijajte poziv koji u prvi mah deluje nebitno.

Jarac

Poslovne obaveze se gomilaju, ali uspevate da držite sve pod kontrolom. Pred kraj dana stiže olakšanje.

Vodolija

Jedna poruka menja vaše raspoloženje. Osoba od koje to najmanje očekujete može vas prijatno iznenaditi.

Ribe

Ljubavni život dobija novi pravac. Slobodne Ribe mogu upoznati nekoga ko će im odmah privući pažnju.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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