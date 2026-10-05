Astro prognoza za 5. oktobar: Jedan znak doživljava ljubavni šok, a drugi neće verovati šta ga čeka!
Ovan
Pred vama je dinamičan dan. Ne žurite sa odlukama i dobro razmislite pre nego što odgovorite na važan poziv.
Bik
Jedna vest može promeniti vaše planove. Iako će vas iznenaditi, ubrzo ćete shvatiti da donosi nešto dobro.
Blizanci
Očekuje vas zanimljiv razgovor. Neko će vam otkriti informaciju koju dugo niste znali.
Astro prognoza za 5. oktobar: Jedan znak doživljava ljubavni šok, a drugi neće verovati šta ga čeka!
Rak
Emocije su danas u prvom planu. Moguće je javljanje osobe koja vam još nije potpuno izašla iz misli.
Lav
Na poslu vas očekuje neočekivana situacija. Ostanite smireni i ne dozvolite da vas tuđi pritisak poremeti.
Devica
Jedan susret vraća uspomene. Bićete pred odlukom da li da prošlosti date još jednu šansu.
Vaga
Dan donosi promenu plana u poslednjem trenutku. Ne brinite – upravo to može otvoriti novu priliku.
Škorpija
Saznaćete nešto što će vam pomoći da konačno presečete dilemu koja vas dugo muči.
Strelac
Neočekivano poznanstvo može privući vašu pažnju. Ne odbijajte poziv koji u prvi mah deluje nebitno.
Jarac
Poslovne obaveze se gomilaju, ali uspevate da držite sve pod kontrolom. Pred kraj dana stiže olakšanje.
Vodolija
Jedna poruka menja vaše raspoloženje. Osoba od koje to najmanje očekujete može vas prijatno iznenaditi.
Ribe
Ljubavni život dobija novi pravac. Slobodne Ribe mogu upoznati nekoga ko će im odmah privući pažnju.
Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Dodaj komentar