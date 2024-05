Asfaltirana ulica 23. divizije u Zaječaru

Završetak radova na uređenju ulice 23. divizije sa saradnicima obišao je gradonačelnik Zaječara Boško Ničić.

Ovog proleća i leta biće asfaltirano još nekoliko ulica u Zaječaru, a reč je o ulicama koje povezuju ulice Nikole Pašića, Svetozara Markovića i ulicu 7. septembra.

-Započeti su završni radovi asfaltiranja u okviru projekta, koji je realizovan zahvaljujući nalogu koji je dao predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, prilikom obilaska i otvaranja gradskog stadiona “Kraljevica”. To je ceo potez od Prizrenske ulice i ulice Svetozara Markovića, kao i od ulice Narodne republike. Sve su to ulice od Nikole Pašića do 7. septembra i do nadvožnjaka. To je ukupno 3.500 metara asfalta. U prvoj fazi koja obuhvata 2.110 metara koje ćemo graditi ovog leta biti ugrađeno oko 6.000 tona asfalta.

Čitav projekat kad se završi koštaće oko 450 miliona dinara, a sa PDV-om oko 4,3 miliona evra. Prvi deo radi se u 23. divizije. Oko 311 metara prvi sloj, a ovih dana biće urađen i završni sloj. Tu je urađena kompletna zamena vodovodne instalacije i ukupna vrednost je 30 miliona dinara bez PDV-a, samo u ovom delu. Ovde se radi rehabilitacija ulica koje nisu urađene više od četiri decenije, rekao je Ničić.

Kako je rečeno Grad će kroz ovaj projekat koji će se otplaćivati u narednih 15 godina, kako se očekuje, značajno unaprediti infrastrukturu, a priprema se tender za izbor partnera.

ZaječarOnline/zajecar.info/O.B.