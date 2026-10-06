Apel vozačima električnih trotineta: Poštujte jasna pravila vožnje

Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 125 saobraćajnih nezgoda, u kojima j poginulo 2, a povređeno 55 lica, navodi se u saopštenju MUP-a.

Usled sve veće upotrebe lakih električnih vozila (trotineta) na našim putevima, iz Policijske uprave ističu da je neophodno ukazati na značaj odgovornog učešća u saobraćaju. Kako se navodi, za prvih 9 meseci ove godine, na putevima u Srbiji dogodilo se 148 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovala laka električna vozila, u kojima je 1. lice poginulo, a 46 teško povređeno.

Iz MUP-a podsećaju da ovim vozilima na javnim putevima ne sme da upravlja lice mlađe od 14 godina. Zato apeluju na roditelje da deci mlađoj od 14 godina ne omogućavaju vožnju, jer u suprotnom snose zakonske posledice.

Takođe, apeluje se na vozače trotineta da se kreću biciklističkim stazama ili pešačko-biciklističkim stazama. A ukoliko ne postoji predviđena staza, vozač električnog trotineta može se kretati kolovozom na putu na kome je ograničena brzina kretanja 30 kilometara na sat, odnosno 50 ukoliko ima više od 18 godina.

Posebno se ističe da je tokom vožnje obavezno korišćenje zaštitne kacige i svetloodbojnog prsluka. Dok korišćenje telefona tokom vožnje, prevoženje drugih lica i upravljanje pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci predstavlja ozbiljan rizik po bezbednost saobraćaja.

Zajecaronline/N.S.

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