Antibiotici ne leče virusne infekcije

Antibiotici leče isključivo bakterijske infekcije ili se koriste za njihovo sprečavanje. Ne leče ni prehladu ni grip. Prema rečima Dr Žakline Najdić načelnice Službe za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece Zdravstvenog centra Zaječar, da bi lečenje antibiotikom bilo korisno, prvo treba postaviti tačnu dijagnozu.

„Antibiotici mogu spasiti život, ali je njihova neadekvatna upotreba dovela do povećanja broja mikroorganizma koji su otporni, odnosno rezistentni na antibiotike. Rezistencija znači da je bakterija razvila način da se odbrani od dejstva leka i da taj lek na nju više nema dejstvo. Kada bakterije postanu otporne, lečenje bolesnika biće duže, a može biti i neuspešno i završiti se loše po bolesnika. Za sprečavanje razvoja rezistencije posebno je važno prilikom upotrebe antibiotika pridržavati se doze, doznog intervala i dužine lečenja, rekla je Dr Najdić.

Antibiotici deluju isključivo na bakterije i nemaju nikakvog uticaja na viruse. Mnogi misle da će im kod prehlade, kašlja, bolova u grlu baš antibiotici pomoći. U našoj zemlji antibiotik je do skoro mogao da kupi sam pacijent bez lekarskog pregleda. To je znatno doprinelo njihovoj neefikasnosti, jer su česte respiratorne infekcije u velikom procentu izazvane virusima.

„Kod virusne infekcije najznačajnija je potporna terapija. Dajemo simptomatsku terapiju, za povišenu temperaturu, povećan unos tečnosti, mirovanje, ležanje, upotreba vitaminskih preparata, odnosno vitamina C, pre svega. Antibiotike uvodimo onda kada dođe do bakterijske superinfekcije koja mora biti dokazana putem laboratorijskih analiza. Svaki organizam je za sebe i neće svaki organizam reagovati isto na određeni lek. Ne treba uzimati lekove za koje se ispostai da su dobro delovali kod komšisjkog deteta. Lek se uzima samo po preporuci lekara. Za svaku bolest postoji određeni lek. Ne postoji univerzalni antibiotik koji bi delovao na sve bolesti. Antibiotik treba primeniti onda kada lekar to kaže u tačno određenoj dozi i u tačno određeno vreme“.