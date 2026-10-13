Ansambl zaječarskog pozorišta nastupio na Milijinim danima u Kruševcu

Ansambl zaječarskog pozorišta nastupio je na Milijinim danima u Kruševcu, sa predstavom ,,Neki važan čovek“, prema tekstu i u režiji Željka Hubača u dramatizaciji Aleksandra Milosavljevića.

Predstava ,, Neki važan čovek “, prati životni put Nikole Pašića, jedne od najuticajnijih političkih figura Srbije i Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca, koji je rođen u Zaječaru.

Ovaj komad dobio je nagradu za najbolju predstavu na 61. Festivalu profesionalnih pozorišta Srbije ,, Joakim Vujić “ u Užicu.

Igraju: Miloš Tanasković, Jovan Živković, Ana Bretšnajder, Marija Nikitović, Jovan Veljković, Nataša Petrović, Branislav Mijatović, Gabrijel Bećarević i Zoran Karajić.

Milija Vuković bio je istaknuti glumac i prvak drame kruševačkog pozorišta. Igrao je u skoro svim pozorištima u Srbiji, pa i u zaječarskom teatru.

Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/N.S.