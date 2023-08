ANKETA Da li Gitarijada treba da se naplaćuje ili ostane besplatna?

Pred 56. izdanje najstarije rok manifestacije u Evropi, gradsku javnost podelila je vest o tome da će ulaz na Gitarijadu ove godine koštati 1200 dinara za sva tri dana festivala, pa je tako puno onih koji ovakvu odluku organizatora podržavaju, ali i onih koji smatraju da se Gitarijada ne treba naplaćivati.

Glavni argument onih koji su za opciju da Gitarijada ostane besplatna, jeste kako kažu, „mršav program“.

„Da dovedu neko ime, pa i da se naplaćuje. Sve smo ove bendove već čuli, više puta. Mora program da bude bolji ako će nešto da naplaćuju“, kazao je Andrija.

Naša druga sagovornica, Katarina, rekla je da je „između dve vatre“ i da ne može da se odluči šta bi bila najispravnija odluka.

„S jedne strane ne bih naplaćivala da mene neko pita, jer se tolike godine nije naplaćivalo i festival je negde stekao etiketu „besplatnog“, ali kada pogledate drugu stranu, ako se nema dovoljno novca od sponzora za bendove i organizaciju, morate onda da naplatite“, kaže ona.

Nešto drugačije mišljenje imala je Jana, koja je istakla da se karta za bilo koji festival mora naplaćivati.

„Prvo moram da kažem da po meni 1200 dinara nije puno za 3 festivalska dana. Ukoliko neko smatra drugačije, trebalo bi da pogleda kakve su cene karata za ostale muzičke festivale u zemlji. Bendovi ne sviraju „za džabe“, mora to da se plati, cene skaču, verovatno i oni traže više novca nego ranije, tako da mene ne čudi što će se karte naplaćivati“, objašnjava ona.

Aleksandar sa druge strane kaže da za ovaj novac publika treba biti više nego zadovoljna programom.

„Šta mislite, za koje pare YU Grupa nastupa u nekom kafiću ili klubu? Koliko košta karta za Neverne bebe? Pa za 1200 dinara biste mogli da poslušate eventualno dvočasovni koncert samo jednog od pomenutih bendova, a ovde imate 3 dana i ne znam ni ja koliko koncerata. Mi Srbi volimo sve da nam bude džabe, ali to baš ne ide tako“, kaže Aleksandar.

Potpuno suprotno mišljenje od njega imao je Nenad, koji smatra da „za pare, mora da svira neka muzika“.

„Pogledajte program, YU Grupa, svaka čast, ali koliko imaju oni godina? Divlje jagode, Generacija 5, Nele Karajlić, sve sami matorci, daleko od popularnosti koju su nekad imali, a pitanje i sa kakvim kvalitetom u ovim godinama. Ako im je u planu da u narednim godinama naplaćuju Gitarijadu, trebalo je onda da dovedu neko zvučno ime, da bar ljudi znaju šta plaćaju i lakše da prebole taj prelaz od besplatnog ka karti od 10 evra. Pa ako vide da to funkcioniše, naredne godine skuplja karta, ali skuplja i imena. Ovako kako su oni zamislili, mislim da će samo da dođe do pada u brojnosti publike“, objašnjava on.

Luka kaže da bi pristao i na veću cenu karte, ukoliko bi tako nešto obogatilo program.

„Mora se naplaćivati svaki festival, to je odavno svima jasno. Samo kod nas ste mogli da slušate Bilija Idola za džabe. I ne bih da se žalim, super je to, ali evo vidite šta se dešava kada se ne naplaćuju karte, imate sreće jednom u 10 godina da dovedete jedno takvo ime, a ona tavorite u mulju, dok vam ponovo „ne uleti“ neka takva prilika. Uvideli su izgleda to i organizatori, ova simbolična cena karte mislim da im je samo opipavanje pulsa, da vide da li će ljudi i dalje dolaziti, pa da od narednih godina krenu sa konkretnijom cenom, a nadam se i programom“, objašnjava svoje gledište on.

Bilo je i onih kojima je zasmetalo što neće biti pojedinačnih ulaznica, već se može kupiti samo trodnevna karta po ceni od 1200 dinara.

„Mislim da je krajnje bezobrazno prodavati samo komplet, šta ako neko hoće da ide samo jedan dan, zbog nekog benda koji voli ili slično?“

„Ne vidim razlog da plaćate kartu za sva tri dana, ako hoćete da idete jedan, ili dva dana. Pustite lepo karte za svaki dan pojedinačno, pa neka dolazi kad ko hoće, ovako ćete odbiti ljude koji bi možda posetili festival, jer ih terate da plate nešto čemu neće ni prisustvovati“

„Zbog ovoga neću ići na Gitarijadu, ako je istina kao što sam čula da moraš da daš 1200 dinara, čak i ako hoćeš na jedan jedini koncert“

Ovo su bili samo neki od najinteresantnijih odgovora, bilo je još bezbroj komentara na račun programa, što je definitivno nešto što Zaječarcima najviše smeta i tu vide mesto za poboljšanje, ali i onih šaljivih, poput „ne plaćam ništa ako ne dolazi Đule Van Gog“.

Da li ste vi za besplatnu Gitarijadu ili naplatu karata i koliko ste zadovoljni programom?