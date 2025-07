Ana Brnabić se sastala sa ambasadorom Australije: Razgovarali o nastavku bilateralnih odnosa

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić sastala se danas sa ambasadorom Komonvelta Australije Piterom Džordžom Trasvelom.

Tom prilikom je potvrđena opredeljenost za intenziviranje bilateralnih odnosa. Kao i razmenu poseta na visokom nivou, što bi bilo izuzetno značajno s obzirom na to da sledeće godine dve zemlje obeležavaju 60 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, saopšteno je danas iz Narodne skupštine.

Ana Brnabić se osvrnula na status naše zemlje u evrointegracijama i istakla da članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateško opredeljenje Srbije i da bi pozitivni pomak u skorije vreme na tom putu dao dobar signal za građane.

Ambasador Trasvel je izjavio da se i on nada ostvarenju progresa na evropskom putu Srbije, kao i da je to važna stvar za zemlju.

On je rekao da srpska dijaspora u Australiji ima značajan broj ljudi i da se i na taj način može podstaći saradnja u nekim oblastima poput privrede, ekonomije i informaciono-komunikacionih tehnologija.

Kako je istaknuto, sagovornici su se saglasili da se parlamentarna saradnja može podići na viši nivo i da će u narednom periodu raditi na iznalaženju projekata na kojima mogu zajednički da se ostvare rezultati.

