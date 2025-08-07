Izdvajamo Saobraćaj Saopštenje Servisne informacije Vesti

AMSS: Očekuje se intenzivniji saobraćaj za vikend!

07.08.2025.
U narednim danima očekuje se da će saobraćaj biti sve intenzivniji jer se nalazimo u špicu letnje turističke sezone kada se u danima pre vikenda broj vozila na putevima osetno pojačava, navodi se u saopštenju AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, prema poslednjim informacijama dobijenim od JP “Putevi Srbije” nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije putnička vozila na izlazu iz zemlje čekaju do 20 minuta, a teretna do sat vremena.

Na graničnim prelazima Preševo i Horgoš, putnička vozila čekaju do 20 minuta, dok na terminalima za teretna vozila na Sremskoj Rači čekanje može trajati do 60 minuta. Na ostalim prelazima zadržavanja su kratka.

 

