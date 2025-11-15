AMSS: Nema zadržavanja na graničnim prelazima!

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorava vozače na maglu koja u jutarnjim i vecernjim časovima može smanjivati vidljivost ispod stotinak metara, i apeluje na oprezniju vožnju, na većem odstojanju.

Saobraćaj je umerenog intenziteta u gradovima, a i na glavnim putnim pravcima odvija se bez zastoja, navode ovog jutra iz AMSS-a.

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.

Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.

Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.

Mesto: Plava dvorana, Sava Centar

Organizator: Hype Entertainment

KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU!