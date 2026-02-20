Alkaraz javno negodovao: Špancu zasmetalo jedno pravilo, oštro odgovorio Hrvatici

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale ATP turnira u Dohi pobedivši u četvrtfinalu Karena Hačanova sa 2:1.

Alkaraz javno negodovao

Tokom meča Alkaraz je imao raspravu sa sudijom iz Hrvatske Marijom Čičak zbog opomene za prekoračenje vremena.

Španski as je pravilo ATP-a o 25 sekundi između poena nazvao „apsurdnim“, istakavši da sistem nema nimalo sluha za realne situacije na terenu.

Alkaraz tvrdi da je nemoguće ispoštovati tajming nakon dugih razmena, naročito kada publika još uvek slavi prethodni poen.

– Sudija mi je rekla da je zaustavila sat dok nisam uzeo peškir, ali praktično nisam imao vremena da se pripremim za servis. Za mene to nema smisla i, iskreno, smešno mi je. U ovako teškim mečevima moralo bi da postoji više tolerancije – poručio je Španac.

Zajecaronline/Sport.alo.rs/N.B.

