Aleksandra Krunić eliminisana u kvalifikacijama za WTA turnir u Dohi

Srpska teniserka Aleksandra Krunić eliminisana je u kvalifikacijama za WTA turnir u Dohi pošto ju je danas Storm Hanter iz Australije pobedila rezultatom 2:0 (6:3, 6:4) za samo 67 minuta.

Australijanki, 250. na WTA listi, bio je u prvom setu dovoljan jedan brejk da povede 1:0.

Aleksandra Krunić eliminisana

Drugi set je takođe počeo brejkom Hanter, ali je Krunić, 470. na listi, uspela ekspresno da vrati brejk.

Sledi novi brejk Australijanke koja tako prelama meč i stiže do finala kvalifikacija.

Krunić je prethodno dobila šansu da igra kvalifikacije za turnir u Dohi pošto se zbog povrede povukla Amerikanka Hejli Baptist.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.