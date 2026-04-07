Alcaraz lako do osmine finala Monte Karla, Baeza bez šanse

Najbolji teniser sveta Španac Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala Masters turnira u Monte Karlu, pošto je danas u drugom kolu pobedio Argentinca Sebastijana Baeza rezultatom 6:1, 6:3.

Meč je trajao 70 minuta.

Bio je ovo četvrti međusobni duel španskog i argentinskog tenisera i četvrta pobeda za Alkaraza.

Branilac titule je u prvom setu napravio tri brejka, dok je u drugom setu dva puta oduzeo servis Baezu i tako došao do ubedljive pobede i plasmana u narednu rundu takmičenja.

Alkaraz će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Argentinca Tomasa Martina Ečeverija i Francuza Terensa Atmana.

Plasman u drugo kolo mastersa u Monte Karlu izborili su Hrvat Marin Čilić i Mađar Fabijan Marožan.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!