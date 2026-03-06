„ALAPAČE“ SU TU DA POMUTE PAMET SVIMA! Premijera novog sitkoma Hype produkcije! „Ovo će biti jedna od vodećih serija u Srbiji!“

Na male ekrane stiže nova serija Hype produkcije, „Alapače“. Premijerno emitovanje prve epizode „Alapače“ možete pogledati već sutra u 20h na Hype televiziji.

„Alapače“ su nova humoristička serija koja kroz živopisne likove i prepoznatljive situacije donosi osmeh gledaocima svih generacija.

Radnja se odvija u stambenoj zgradi i lokalnom kafiću „Ispod stola“. Svakodnevni životi stanara i njihovih gostiju prepliću se u lavirintu nesporazuma, humorističnih zapleta i dirljivih trenutaka.

Likovi u seriji su raznovrsni i autentični. Stojanka je šarmantna majstorica, praktična i snalažljiva. Ona je žena na koju se svi oslanjaju, dok Žaklina, večito u potrazi za pažnjom i statusom, unosi neprestanu dinamiku i sukobe. Vesna, vlasnica kafića „Ispod stola“, pruža utočište komšijama.

Iza njenog osmeha kriju emotivne ljubavne dileme. Stela je gradska riba, moderna i britkog jezika, koja svojom pojavom i stavom često unosi dodatnu živost u komšiluk. Đoka, penzioner sa britkim komentarima, ne krije simpatije prema Stojanki, što dodatno začinjava njihove susrete.

„Alapače“ spajaju humor i autentičnost, donoseći toplinu i smeh u domove širom zemlje!

U glavnim ulogama Stefan Usiljanin, Jovana Petronijević, Nadežda Kostić, Srđan Ivanović, Ksenija Đokić i Mikica Petronijević.

-Alapače su projekat koji je nešto sasvim novo. Jedva čekam da čujem prve utiske publike. Cela ekipa koja je radila na projektu je dala svoj maksimum. Nadam se da će gledaoci da uživaju! Uz mnogo smeha, komičnih spletki donosimo vam dešavanja iz svakodnevnog života. Zadovoljstvo mi je što sam dobio priliku da se jedan ovakav glumački lik ekranizuje, tj. lik koji voli ceo Balkan. Ništa nije šokantno i novo što muškarac igra ženski lik. Ako se vratimo unazad, u našoj kinematografiji, velikani našeg glumišta su igrali ženske uloge.Svakoj kući treba jedna „Žaklina“ i to će publika shvatiti, jer ona govori o empatiji, ljubavi, prijateljstvu. Kroz komične scene ona će otvoriti svoju dušu i srce. Pored sve te njene potajne dobrote, ona je sebi na prvom mestu. Kako da bude dobra drugima, ako nije na prvom mestu sebi- izjavio je glumac Stefan Usiljanin za Hype.

„Alapače“ su „fiksirale“ svoje vreme, svake subote i nedelje od 20h na Hype televiziji.

Hype produkcija na čelu sa Sašom Mirkovićem stvorila je još jednu humorističku priču, koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Režiju potpisuje Goran Nikolić, a scenario Jovana Petronijević, Jovana Bajagić Dragoljub Petrović Surep.

-Gledaoci će moći da vide u prvih pet do deset minuta kako smo mi to sve uradili i šta ćemo mi prikazati. Mislim da će to biti jedna od vodećih serija u Srbiji,-zaključila je Jovana Petronijević, glumica i scenaristkinja za Hype.

Zajecaronline/Hypetv.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!