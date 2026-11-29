Agencija za osiguranje depozita: Klijenti Alta banke od sutra mogu da preuzmu zakupljene sefove

Agencija za osiguranje depozita objavila je da klijenti Alta banke AD Beograd u stečaju.

Ovo važi za one koji imaju zakupljene lične sefove na lokacijama ekspozitura Južni bulevar i Igumanova palata

Klijenti treba od sutra da se prijave i zakažu termin za pruzimanje sadržaja iz svojih sefova.

“Obaveštavaju se korisnici usluga Alta Banke AD Beograd – u stečaju, koji imaju zakupljene lične sefove, da je potrebno da se prethodno prijave i zakažu termin radi preuzimanja sadržaja iz svojih sefova”, navodi se u obaveštenju AOD.

Prijava i zakazivanje termina mogu se izvršiti elektronskom poštom ili pozivom na broj 011/2205-690 od ponedeljka 30.11.2026.godine. Telefonske prijave primaju se radnim danima, u periodu od 09.00 do 15.00 časova.

Korisnici koji imaju dospela dužni su da prilikom preuzimanja sadržaja iz sefa dostave dokaz o uplati dospelog dugovanja.

Agencija za osiguranje depozita: Klijenti Alta banke od sutra mogu da preuzmu zakupljene sefove

Informaciju o eventualnom dugovanju, kao i iznosu koji je potrebno izmiriti, korisnici mogu dobiti putem navedene e-mail adrese ili telefonskog broja. Izmirenje obaveza vrši se na račun Alta banke a.d. Beograd u stečaju 780-282-42 (u pozivu na broj se unosi JMBG-broj sefa) Prilikom preuzimanja sadržaja iz ličnog sefa sačinjava se zapisnik o primopredaji sadržaja, a istovremeno će biti sprovedena i procedura raskida ugovora o zakupu sefa. “Molimo korisnike da se blagovremeno prijave i zakažu termin, kako bi postupak preuzimanja bio organizovan i realizovan što efikasnije”, navodi AOD.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je 31. oktobra odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd. Privredni sud u Beogradu objavio je 3. novembra da je pokrenut stečajni postupak nad Alta bankom i pozvao poverioce da svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijave Privrednom sudu u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka u Službenom glasniku.

Agencija za osiguranje depozita: Klijenti Alta banke od sutra mogu da preuzmu zakupljene sefove

Agencija za osiguranje depozita, koja je imenovana za stečajnog upravnika, dužna je da u roku od 60 dana izvrši popis imovine i sačini početni stečajni bilans sa hronološkim pregledom značajnih transakcija u prethodnih šest meseci, navedeno je u rešenju Privrednog suda u Beogradu o pokretanju stečajnog postupka.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.