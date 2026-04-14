Afrička kuga svinja u Srbiji: Ova tri mesta označena kao zaražena

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je rešenje kojim se naseljena mesta Glogovac, Rajkinac i Mali Popović na teritoriji grada Jagodine proglašavaju zaraženim područjem od afričke kuge svinja, dok su okolna naselja označena kao ugrožena zona.

“Ova mera doneta je nakon potvrde prisustva bolesti kod domaćih svinja, a u cilju sprečavanja njenog daljeg širenja. U zaraženim područjima sprovode se stroge mere, uključujući eutanaziju zaraženih i sumnjivih grla, zabranu kretanja i prometa svinja, kao i obaveznu dezinfekciju gazdinstava”, poručuju iz nadležnog ministarstva.

Nadležni apeluju na vlasnike svinja da se strogo pridržavaju propisanih mera, prijave svaku sumnju na bolest i sarađuju sa veterinarskim službama, kako bi se sprečilo dalje širenje afričke kuge svinja, koja predstavlja ozbiljnu pretnju stočarstvu.

Zajecaronline.com/Srbija Danas/ N.B.

