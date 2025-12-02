ACA LUKAS ŽESTOKO ODGOVORIO DODIKU: “Mirković i ja smo ti bili slamka spasa! Preti koliko hoćeš, dobićeš adekvatan odgovor!”

Nakon što je Aci Lukasu sramotno otkazan nastup na Jahorini, a Milorad Dodik saopštio da je “pjevač izgubio kredibilitet za dalje nastupe u RS”, oglasio se i sam Lukas.

Situacija je ponovo pokrenula burne reakcije u javnosti, posebno nakon oglašavanja Ace Lukasa, koji je odlučio otvoreno odgovoriti na prozivke. On je izneo svoj stav o narušenim odnosima, za koje tvrdi da više nisu ni prijateljski ni korektni.

– Milorade, 2022. smo ti bili slamka spasa i upalilo je. Dali smo prijateljski sve od sebe, i Saša Mirković i ja, da ti pomognemo. Sada hoćeš opet da ti budemo slamka spasa tako što hoćeš da prikupiš jeftine političke poene, tako što ćeš nas gaziti! Pri tome, izgleda da su tvoji podanici naučili da je tvoja posljednja i neprikosnovena i da ti niko ne smije odgovoriti! To je kada oko sebe imaš poltrone koji se povinuju svemu što ti želiš, kažeš i misliš! – napisao je Lukas, pa nastavio:

ACA LUKAS ŽESTOKO ODGOVORIO DODIKU

– E ovoga puta si naletio na ljude koji imaju svoje ‘ja’ i ne daju da ih niko gazi. Znam da ti je čudno što si dobio adekvatan odgovor, jer treba da znaš da nisi Bogom dan i da nije sve što ti kažeš, odlučiš ili saopštiš, ono što je ispravno! Možeš da pretiš koliko god hoćeš, ali ćeš za svaku tvoju igrariju dobiti i više nego adekvatan odgovor! Ja iza svakog svog poteza stojim, glavom i bradom, pa tako stojim i iza podrške koju sam ti svih ovih godina davao i ne kajem se. Ti si je onomad iskoristio na jedan način, a sada, kada misliš da ti ovako odgovara, to koristiš na drugi način! E, bivši prijatelju, to ovde neće moći! – zaključio je Lukas.

Zajecaronline/Hypetv.rs/ N.B.

