Aca Lukas sprema spektakl u Beču: Regionalna muzička zvezda stiže u čuvenu dvoranu, karte u prodaji od ponedeljka!

Najveća balkanska zvzeda Aca Lukas, zakazao je veliki koncert u Beču, koji će biti održan 3. aprila 2027. godine u čuvenoj dvorani Viner Štadhale.

Interesovanje publike za ovaj nastup već je veliko, a svi koji žele da budu deo muzičkog spektakla imaće priliku da dođu do svojih ulaznica od ponedeljka, kada zvanično počinje prodaja karata.

Lukas iza sebe ima višedecenijsku karijeru. Njegovi brojni hitovi i pesme su postali nezaobilazan deo repertoara na proslavama, koncertima i okupljanjima širom Balkana. Njegova specifična interpretacija, prepoznatljiv glas, energija i neposredan kontakt sa publikom izdvojili su ga kao jednog od najprepoznatljivijih izvođača narodne i zabavne muzike.

Posebno mesto u njegovoj karijeri zauzimaju koncertni nastupi, na kojima publika često od prvih taktova peva zajedno sa njim. Upravo zbog toga njegovi nastupi imaju posebnu atmosferu. Hitovi poput „Lična karta“, „Pesma od bola“, „Kafana na Balkanu“ i „Upali svetlo“ odavno su postali deo muzičke istorije regiona.

Koncert u Beču biće održan u dvorani Viner Štadhale, jednoj od najpoznatijih i najznačajnijih dvorana u Austriji, koja je tokom godina ugostila brojne svetske muzičke zvezde.

Nema sumnje da će ovo biti posebno veče za brojne ljubitelje Lukasove muzike, a 3. april 2027. godine već je datum koji će mnogi njegovi fanovi upisati u kalendar.

Ulaznice će biti dostupne od ponedeljka, a interesovanje publike tek se očekuje.

Zajecaronline/Hype.tv/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.