Aca Lukas raspoložen stigao na snimanje „Hype Zvezda“: ”Odakle vam ideja da smo se mi svađali? Mi se nismo svađali…” (VIDEO)

Danas se održava četvrto snimanje najspektakularnijeg muzičkog takmičenja u Srbiji, „Hype Zvezde“, a među prvima je stigao i Aca Lukas vidno raspoložen.

On je na samom početku razgovora pohvalio kandidate, ističući da su nastupi odlični. Ali se dotakao i poznatih čarki u žiriju.

– Pa dobro, to je redovno stanje, ne možemo uvek isto da mislimo, ali to je posao i to je tako – rekao je Aca.

Na pitanje da li se pomirio sa kolegom iz žirija Bokijem 13, Aca je odgovorio da se zapravo nisu ni svađali:

– Odakle vam ideja da smo se mi svađali? Mi se nismo svađali, mislim da ste me pobrkali sa ‘Farma’ i ostalim glupostima. Ovo nije rijaliti. Ovo je šou-program emisija i tu se svašta radi zbog programa.

Na pitanje da li je popravio stajling kako ga Boki 13 ne bi negativno komentarisao, Aca nam da se za njegov stajling pobrinula bivša supruga Sonja Višnjić koja mu pomaže u odabiru garderobe, jer on sam uglavnom bira crne kombinacije.

– To je zato što sam angažovao moju bivšu suprugu, pošto je ona mene uvek kad su ovakve stvari oblačila. Kad je ovo redovno stanje, ja sam zadužen za stajling, a moj stajling je samo crno, crno i crno, ja sam takav tim. A ona je ta koja mi bira za ostalo. Ja se ne osećam baš najbolje u toj garderobi, kažu mi da mi dobro stoji, ali ja se ne osećam prijatno – rekao je Aca.

View this post on Instagram A post shared by HYPE TV (@hypetv.rs)

Zajecaronline.com/ Hypetv.rs

