Nakon što je u javnost dospela fotografija na kojoj pevač Aca Lukas sedi u društvu Nasera Orića, Olimpijski centar Jahorina mu je otkazao nastup.

Lukas je odmah reagovao i najavio tužbu, ističući da se protiv njega vodi neosnovana hajka i da neće dozvoliti da se njegovo ime zloupotrebljava.

Pevač je poručio da mu je jedini cilj da peva i da ne želi da bude žrtva političkih i medijskih manipulacija, te je jasno stavio do znanja da ne prihvata podele i pretnje koje su usledile nakon objave sporne fotografije.

-Tužit ćemo Olimpijski centar Jahorina. Kako je moguće da na moje ime prodaju karte, a onda dovedu drugog pjevača? S jedne strane razumijem neke ljude koji šalju poruke, ali vjerujem da će nakon ovoga shvatiti o čemu govorimo. Ima onih koji će shvatiti, ima onih koji ne mogu i onih koji ne žele da shvate. A oni koji prijete meni, ja ću vam pokazati gdje je Naser Orić, pa ga onda tražite – istakao je Lukas.

