ACA LUKAS NAJAVIO TUŽBU OLIMPIJSKOM CENTRU JAHORINA! „Prodaju karte na moje ime, a dovedu drugog pevača, NEĆU DOZVOLITI DA SE IGRAJU MOJIM IMENOM“
Nakon što je u javnost dospela fotografija na kojoj pevač Aca Lukas sedi u društvu Nasera Orića, Olimpijski centar Jahorina mu je otkazao nastup.
Lukas je odmah reagovao i najavio tužbu, ističući da se protiv njega vodi neosnovana hajka i da neće dozvoliti da se njegovo ime zloupotrebljava.
Pevač je poručio da mu je jedini cilj da peva i da ne želi da bude žrtva političkih i medijskih manipulacija, te je jasno stavio do znanja da ne prihvata podele i pretnje koje su usledile nakon objave sporne fotografije.
ACA LUKAS NAJAVIO TUŽBU OLIMPIJSKOM CENTRU JAHORINA!
-Tužit ćemo Olimpijski centar Jahorina. Kako je moguće da na moje ime prodaju karte, a onda dovedu drugog pjevača? S jedne strane razumijem neke ljude koji šalju poruke, ali vjerujem da će nakon ovoga shvatiti o čemu govorimo. Ima onih koji će shvatiti, ima onih koji ne mogu i onih koji ne žele da shvate. A oni koji prijete meni, ja ću vam pokazati gdje je Naser Orić, pa ga onda tražite – istakao je Lukas.
Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal.
HYPE ZA KOČANE!
„Jane Sandanski“ u Skoplju 20. decembra 2025. godine biće mesto prave muzičke čarolije, emocija i nezaboravne atmosfere! Publiku očekuje „Kafanska noć„, spektakl koji će okupiti najveće legende narodne i zabavne muzike Acu Lukasa, Miroslava Ilića i Miru Škorić.
Očekuje se prava kafanska emocija, spoj vrhunskih izvođača, energije i publike koja zna da uživa u dobroj muzici.
Ne propustite noć za pamćenje „Kafansku noć“ 20. decembra u areni „Jane Sandanski“ u Skoplju!
ULAZNIĆE MOŽETE KUPITI KLIKOM NA OVAJ LINK!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.
Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.
Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.
- Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
- Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
- Organizator: Hype Entertainment
Dodaj komentar