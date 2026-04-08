ACA LUKAS EKSKLUZIVNO ZA HYPE OTKRIVA ŠTA SE DESILO U GETEBORGU! Pevač najavio TUŽBE PROTIV ORGANIZATORA: „Prevarili su nas i lažno se predstavili“

Anes Balićevac, vlasnik firme BKS Event AB u Švedskoj, dogovorio je nastup Ace Lukasa, ali je pokušao da izvede prljavu igru i prevari ekipu srpskog izvođača. Međutim, nije mu pošlo za rukom.

Najveća balkanska zvezda, Aca Lukas, ekskluzivno za Hype otkriva da je do problema došlo zbog falsifikovane dokumentacije koju je obezbedio organizator koncerta. Kako tvrdi, korišćeno je lažno pozivno pismo firme koja zapravo nema pravo da izdaje takve dokumente.

Situacija je dodatno zakomplikovana kada su članovi ekipe putovali na relaciji Beograd–Kopenhagen–Geteborg, verujući da neće biti kontrole u Švedskoj. Međutim, ispostavilo se da je plan bio rizičan i nelegalan, što im, kako kaže, nije bilo jasno pre polaska.

„Da sam znao da papiri nisu čisti, nikada ne bih krenuo na put. To je morao da bude posao organizatora, a ne moj. Napravljen je propust, ali mi nismo krivi i to ćemo dokazati“, poručio je.

ACA LUKAS EKSKLUZIVNO ZA HYPE OTKRIVA ŠTA SE DESILO U GETEBORGU!

Dodaje da će uslediti tužbe protiv odgovornih, uključujući organizatore i osobe koje su učestvovale u, kako navodi, prevari i lažnom predstavljanju.

Takođe tvrdi da je policija tragala za osobom koja je poslala sporno pozivno pismo, ali da se ispostavilo da je u pitanju lažni identitet, iza kog stoji, kako kaže, osoba sa kriminalnom prošlošću.

Pevač ističe da nema nikakve veze sa organizacijom koncerta, niti je uzimao novac, već je bio angažovan isključivo kao izvođač.

Na kraju, uputio je poruku publici:

„Žao mi je svih koji su došli zbog mene. Nikada ne bih svesno doveo sebe ni publiku u ovakvu situaciju. Obećavam da ćemo se videti u mnogo boljim okolnostima, uz čiste papire i pravu organizaciju.“

Zajecaronline / N.Š.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!