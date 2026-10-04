ABA liga: Okončana prva faza formiranja sudijske strukture za novu sezonu

Sudijska komisija ABA lige završila je prvu fazu formiranja strukture arbitara za sezonu 2026/2027, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu regionalnog košarkaškog takmičenja.

U saopštenju se navodi da su putem javnog poziva pristigle prijave 77 arbitara, od kojih je njih 31 izabrano za aktuelnu listu sudija.

Za utakmice drugog kola ABA lige, koje će biti odigrane u periodu od petka do ponedeljka, Sudijska komisija delegirala je 26 sudija.

Pored toga, finalizovane su i liste ostalih službenih lica, koje obuhvataju 38 delegata i 14 posmatrača, čime je zaokružena operativna struktura neophodna za organizaciju i nadzor takmičenja u ABA ligi.

U saopštenju se podseća da je predsednik Sudijske komisije Migel Anhel Perez.

“Proces evaluacije i selekcije sproveden je u skladu sa novousvojenim Pravilnikom o radu Sudijskog odeljenja ABA lige, sa ciljem uspostavljanja snažne, profesionalne i održive sudijske strukture za predstojeću sezonu. Sudijska komisija će nastaviti da prati, procenjuje i unapređuje sudijsku strukturu tokom cele sezone, uz poseban akcenat na doslednosti, edukaciji i primeni jasno definisanih sudijskih kriterijuma“, zaključuje se u saopštenju ABA lige.

zajecaronline/J.V.

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