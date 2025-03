⁠”ADAM ADAKTAR JE PRAVI KRALJ VEŠTAČKIH OBRVA” Branko Babić na stubu srama zbog izazivanja opšte opasnosti! Saša Mirković: “On je najobičniji strani plaćenik”

Prvi čovek Hype produkcije i televizije, Saša Mirković, otvoreno je govorio o izvesnom Branku Babiću, koji se predstavlja kao milioner. Takođe, dotični sebe zove i “kraljem obrva”, dok ta titula, kako je Mirković podsetio tokom izlaganja, pripada Adamu Adaktaru.

“Ovog lažnjaka što vara žene sa nekim lažnim obrvama pod hitno staviti u ćuzu da objasni svoje subverzivno delovanje od početka prema državi i narodu. Poslednje delovanje u nizu mu je izazivanje opšte opasnosti, uznemiravanje javnosti i izazivanje bratoubilačkog rata. Na svaki način je pokušavao sebe da izdigne kao lidera uz pomoć, siguran sam, nekog stranog faktora koji Srbiju hoće na kolenima“, izjavio je Mirković i istakao:

“Za razliku od ovog kvazimodo političara i saučesnika u rušenju Ustavnog uređenja Srbije, Adam Adaktar je pravi KRALJ VEŠTAČKIH OBRVA! @ratkovcanin je samo najobičniji strani plaćenik. Koji bi da bude lažni car. Bez obzira na posledice i žrtve.”

ZajecarOnline/J.V.

