ZZJZ „Timok“: U Boru do sada 20 obolelih od morbila, u Zaječaru nema prijavljenih slučajeva

Specijalista medicinske mikrobiologije Zavoda za javno zdravlje “Timok” Slađana Ulven izjavila je danas da je od početka oktobra prijavljeno 20 obolelih od morbila.

“Od početka epidemije koja je proglašena 9. oktobra, na teritoriji grada Bora, do danas, prijavljeno je 20 obolelih od morbila. U Zaječaru nema prijavljenih slučajeva”, istakla je Ulven.

Kako je dodala, među obolelima su deca mlađa od 12 meseci, koja nisu dostigla starosnu dob za vakcinaciju. Takođe, starija deca koja nisu vakcinisana ili delimično vakcinisana i njihovi roditelji , nevakcinisani ili delimično vakcinisani.

ZZJZ „Timok“: U Boru do sada 20 obolelih od morbila, u Zaječaru nema prijavljenih slučajeva

Na pitanje o prevenciji, specijalista je navela da je prevencija vakcinacija. Sa navršenih 12 meseci prima se prva doza MMR vakcine, a druga doza pre polaska u 1. razred.

Takođe je istakla da Zavod za javno zdravlje “Timok” zajedno sa dečijim dispanzerom iz Bora radi reviziju vakcinalnog kartona i pozivaju sve roditelje koji nisu vakcinisali svoju decu da vakcinišu.

Slađana Ulven je objasnila da su morbili jedno veoma kontagiozno oboljenje jer jedan oboleli može da zarazi od 9 do 18 osoba. Shodno tome, preporučuje se roditeljima da ne vode malu decu ispod 12 meseci u zatvorene prostorije, jer nisu dostigli dob da bi se obavila vakcinacija takve dece.

Što se tiče simptoma, doktorka Ulven je navela da su početni simptomi isti kao i kod ostalih virusnih oboljenja: visoka temperatura, suzenje oči. Nakon tih opštih simptoma kreće osipni stadijum oboljenja. Kako je navela, osip kreće prvo po licu, a zatim se širi ka donjim ekstremitetima.

Navela je da je obuhvat vakcinacije u 2025. godini prvom dozom vakcine bio 72,8 odsto, a drugom dozom 91 odsto i zbog takve situacije apeluje na imunizaciju svih onih koji nisu vakcinisani.

Zajecaronline/N. S.

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