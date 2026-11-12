Nakon saslušanja, tužilaštvo traži pritvor za Hofmana, osumnjičen za pokušaj iznude

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da odredi pritvor do 30 dana M.V. (34) zbog sumnje da je, uz pretnje, od muškarca pokušao da iznudi novac.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je sudu predložilo da mu odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke. Kao i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, saopšteno je iz tog tužilaštva.

On je osumnjičen za krivično delo iznuda u pokušaju.

Prema navodima krivične prijave, osumnjičeni je 6. novembra u Beogradu, u Tržnom centru “Galerija”, u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, uputio pretnje da će napasti na život i telo oštećenog Ž. N. i članova njegove porodice, kao i na njihovu imovinu, ukoliko oštećeni ne pristane na davanje određenih mesečnih novčanih iznosa.

Kako Tanjug saznaje, reč je o Miljanu Vidoviću poznatijem kao Miljan Hofman, koji je ranije hapšen zbog zlostavljanja i mučenja i ugrožavanja sigurnosti.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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