ZVEZDA SLAVI ROĐENDAN MARAKANE! Besplatan ulaz za navijače
Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će biti besplatan ulaz za navijače na meč osmog kola Superlige Srbije protiv Železničara, koji će biti odigran 14. septembra na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
„Kapije stadiona ‘Rajko Mitić’ će biti otvorene za sve posetioce kada ćemo upravo na meču protiv ekipe iz Pančeva proslaviti 62. rođendan naše Marakane. Pozivamo sve zvezdaše da dođu u što većem broju, pruže podršku izabranicima trenera Vladana Milojevića i da zajedno još jednom uživamo u porodičnoj atmosferi za pamćenje“, objavljeno je na sajtu Crvene zvezde.
„Crveno-beli“ se nalaze na drugom mestu na tabeli SLS sa 15 bodova iz pet mečeva, dok je Železničar na četvrtoj poziciji sa 12 bodova iz sedam utakmica.
Zajecaronline/Hypetv/tanjug/N.B.
