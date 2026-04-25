Zvezda prodala štopera: Za njega nema mesta na Marakani!

Mladi fudbaler Crvene zvezde Stefan Leković, koji je na pozajmici u Estrelja Amadori, ostaće u portugalskom klubu.

Prema informacijama “Max sporta” Zvezdi će pripasti obeštećenje od 1,25 miliona evra, plus 20 posto od narednog transfera.

Zvezda je već za pozajmicu zimus prihodovala 250.000 evra.

Leković je mladi reprezentativac Srbije, ima 22 godine, a prethodno je već bio na pozajmicama u Viljarealu i Monci.

Zajecaronline/SrbijaDanas/I.R.

