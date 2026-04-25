Predsednik Vučić se sastao sa Monbrijalom u Šantiliju
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Šantiliju sa Tijerijem de Monbrijalom, osnivačem i izvršnim predsednikom Francuskog instituta za međunarodne odnose i Međunarodne konferencije o globalnoj politici (World Policy Conference – WPC).
Nakon sastanka, predsednik će učestvovati na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici.
Skup koji se održava nedaleko od Pariza, posvećen je razmatranju političkih, ekonomskih i društvenih pitanja savremenog sveta, sa ciljem podsticanja dijaloga i jačanja međunarodne saradnje u duhu tolerancije i međusobnog uvažavanja.
Predsednik Vučić se sastao sa Monbrijalom u Šantiliju
U okviru programa konferencije, predsednik Vučić obratiće se učesnicima skupa, sa kojima će razmeniti mišljenje o najvažnijim pitanjima savremenih odnosa u svetu, kao i o ključnim temama koje određuju međunarodne političke i ekonomske odnose. Učesnicima skupa će se putem video linka obratiti i predsednik Francuske Emanuel Makron.
Zaječaronline/SrbijaDanas/I.R.
Foto: Zaječaronline
