Predsednik Vučić se sastao sa Monbrijalom u Šantiliju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Šantiliju sa Tijerijem de Monbrijalom, osnivačem i izvršnim predsednikom Francuskog instituta za međunarodne odnose i Međunarodne konferencije o globalnoj politici (World Policy Conference – WPC).

Nakon sastanka, predsednik će učestvovati na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici.

Skup koji se održava nedaleko od Pariza, posvećen je razmatranju političkih, ekonomskih i društvenih pitanja savremenog sveta, sa ciljem podsticanja dijaloga i jačanja međunarodne saradnje u duhu tolerancije i međusobnog uvažavanja.

U okviru programa konferencije, predsednik Vučić obratiće se učesnicima skupa, sa kojima će razmeniti mišljenje o najvažnijim pitanjima savremenih odnosa u svetu, kao i o ključnim temama koje određuju međunarodne političke i ekonomske odnose. Učesnicima skupa će se putem video linka obratiti i predsednik Francuske Emanuel Makron.

