Vučić iz Francuske: “Veliki SNS skup imaćemo oko Vidovdana”
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će SNS imati veliki skup u Beogradu na Vidovdan ili pre Vidovdana i dodao da će to biti period velikih odluka za građane Srbije.
“Da li su to izbori ili nešto drugo, o tom potom”, rekao je predsednik Vučić u Parizu, pred početak Međunarodne konferenciji o globalnoj politici u Šantiliju, na kojoj će danas učestvovati.
Kako je dodao, SNS će imati veliki skup u Beogradu na Vidovdan ili pre Vidovdana, a isto će biti slučaj i u nekim drugim gradovima.
Skup je prijavljen
“Koliko sam ja čuo od Darka Glišića, skup je prijavljen i on je potpisao formalnosti u policiji za period oko Vidovdana, onako kako se to radi u skladu sa zakonom. Za nas su postale čudne stvari kada ih neko radi na zakonit način. Mi smo navikli da svako dođe gde hoće, kako hoće, da radi šta hoće, da zauzima prostor, puteve, ulice, ali ovo je na zakonit način urađeno”, kazao je predsednik Vučić.
Zaječaronline/SrbijaDanas/I.R.
Foto: Zaječaronline
