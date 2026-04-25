Novak Đoković trenira u Beogradu!

Novak Đoković se vratio u Beograd nakon što je vodio dodelu Laureus nagrada za najbolje sportiste sveta.

Najbolji teniser sveta svih vremena se, nakon boravka u Madridu, vratio u Srbiju, gde je nastavio sa treninzima.

A tom prilikom je sparingovao sa 25-godišnjim Markom Miladinovićem, inače trenutno 807. igračem planete.

„Ne znam kako rečima da opišem kolika je privilegija deliti teren sa GOAT-om“, napisao je Miladinović na Istagramu.

Nije poznato koliko će se Novak zadržati u Beogradu, kao ni na kom turniru će nastupiti.

Propustio je masterse u Majamiju, Monte Karlu i Madridu, a nije izvesno da će zaigrati u Rimu u sklopu priprema za Rolan Garos.

Zajecaronline/Sport.org/J.V.

