Kriza zimskih sportova u Austriji: Skijališta se zatvaraju – zauvek

Kriza zimskih sportova u Austriji!

Popularno skijalište Gaberl u austrijskoj Štajerskoj našlo se na rubu zatvaranja usled duboke finansijske krize. Kako prenosi nemački portal “t-online” od 22. aprila operater žičara je prinuđen da odustane od daljeg poslovanja jer više ne može da podnese rastuće troškove i posledice klimatskih promena.

Generalni direktor Tomas Gaus otvoreno je priznao da tradicionalno skijalište sa dve žičare više nije održivo. Pored sve blažih zima koje zahtevaju sve veću upotrebu topova za veštački sneg, ogroman udarac predstavljaju i povećani troškovi energije, rada i zakupa zemljišta. Samo naknade za zakup povezane sa indeksom porasle su za gotovo 40 odsto u poslednjih devet godina, navodi “t-online”.

Slična sudbina zadesila je i kompaniju “Egger Liftgesellschaft mbH & Co. KG” koja upravlja skijalištem Šetereg, a koja je nedavno podnela zahtev za stečaj. Kriza zimskih sportskih centara u Austriji sve je izraženija, a mnogi operateri se suočavaju sa istim problemima, visokim troškovima i manjkom prirodnog snega.

Iako se traži novi investitor za Gaberl, dva popularna objekta Gaberlhaus i Sportgashof Lip za sada nisu ugroženi. Operateri najavljuju promenu strategije, umesto klasičnog skijanja, sve više će se okretati skijaškim turama.

Zajecaronline/J.V.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.