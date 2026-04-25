Vučić odgovorio na pitanje kada će biti izbori

Vučić je u Parizu, odgovarajući na pitanje novinara da li smo blizu izbora, s obzirom na to da pojedini mediji pišu tako zbog skupa koji je SNS prijavio za 26. ili 28. jun, a opozicija tvrdi da će izbori biti 12. jula, rekao da izbore raspisuje nadležna institucija.

– Ne raspisuju izbore oni, izbore raspisujem ja. Kad bude predmetna nadležna institucija želela to da saopšti građanima, tada će saopštiti. Predmetna nadležna institucija ne želi sada to da kaže – dodao je Vučić.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u Francuskoj, gde će učestvovati na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici (World Policy Conference – WPC).

Konferencija se održava do 26. aprila u Šantiliju.

Ovaj skup posvećen je razmatranju političkih, ekonomskih i društvenih pitanja savremenog sveta, sa ciljem podsticanja dijaloga i jačanja međunarodne saradnje u duhu tolerancije i međusobnog uvažavanja.

U okviru programa konferencije, predsednik Vučić obratiće se učesnicima skupa sa kojima će razmeniti mišljenje o najvažnijim pitanjima savremenih odnosa u svetu, kao i o ključnim temama koje određuju međunarodne političke i ekonomske odnose, najavljeno je iz Predsedništva Srbije.

Zajecaronline/SrbijaDanas/I.R.

