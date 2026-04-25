Ludilu nema kraja – najskuplja ulaznica za finale Mundijala 2.300.000 dolara!

Ulaznice za finale Svetskog prvenstva u fudbalu, koje je na programu 19. jula u Nju Džerziju, pojavile su se u prodaji na zvaničnoj FIFA platformi za preprodaju po ceni većoj od dva miliona dolara po komadu.

Na sajtu za razmenu i preprodaju karata trenutno su dostupna četiri mesta po ceni od 2.299.998,85 dolara, što znači da bi kompletan paket za taj meč dostigao vrednost od oko 9.200.000

Finale će biti odigrano na stadionu MetLajf, a osim najskupljih ulaznica, u ponudi su i karte u istoj zoni, iza gola, po znatno nižoj ceni od 16.098 dolara.

FIFA ne određuje cene na sekundarnom tržištu, ali od svake transakcije uzima proviziju od 15 odsto i od prodavca i od kupca. Što znači da bi od jedne ovakve prodaje mogla da prihoduje i do oko 600.000 dolara. Ova naknada već je uključena u prikazane cene.

Organizatori na meti kritika

Organizatori su već bili na meti kritika zbog visokih cena ulaznica za turnir koji zajednički organizuju Kanada, Meksiko i Sjedinjene Američke Države, a koji počinje 11. juna.

Za razliku od ranijih prvenstava, kada su cene preprodatih karata bile ograničene na nominalnu vrednost, ovog puta takvo ograničenje ne postoji. Kao odgovor na negodovanje javnosti, u decembru je u prodaju pušten ograničen kontingent jeftinijih ulaznica po ceni od 60 dolara.

Prema dostupnim podacima, za ovogodišnje Svetsko prvenstvo već je prodato više od 5.000.000 karata, dok je završna faza prodaje počela početkom nedelje.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

