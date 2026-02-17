Zvezda pojačana talentovanim Kinezom: Mladi igrač već kuca na vrata reprezentacije!
Crvena zvezda je predstavila novog fudbalera, ali ne za seniorski pogon, već za mlađe selekcije.
U Medija centru stadiona “Rajko Mitić” u društvu predsednika kluba, Svetozara Mijailovića i direktora Omladinske škole, Nikole Jelića ugovor je potpisao Van Sjang.
– Van Sjang je rođen u Ćitaiheu, provincija Hejlungđang, 2009. godine, a 2019. godine se pridružio Hubej Istaru.
Zvezda pojačana talentovanim Kinezom
Прикажи ову објаву у апликацији Instagram
Објава коју дели Омладинска школа ФК Црвена звезда (@crvenazvezdafk_os)
Igrajući kao ofanzivni vezni igrač, ključni je igrač kineske reprezentacije do 17 godina.
U novembru 2025. godine, tokom kvalifikacija za Azijski kup do 17 godina, Van je predstavljao omladinsku reprezentaciju u pet utakmica, postigavši pet golova i imavši pet asistencija.
Njegove konstantne igre u napadu učinile su ga ključnim igračem u plasmanu tima u finalnu fazu – navedeno je u saopštenju Omladinske škole Crvene zvezde.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC
Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.
Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.
Dodaj komentar