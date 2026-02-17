Zvezda pojačana talentovanim Kinezom: Mladi igrač već kuca na vrata reprezentacije!

Crvena zvezda je predstavila novog fudbalera, ali ne za seniorski pogon, već za mlađe selekcije.

U Medija centru stadiona “Rajko Mitić” u društvu predsednika kluba, Svetozara Mijailovića i direktora Omladinske škole, Nikole Jelića ugovor je potpisao Van Sjang.

– Van Sjang je rođen u Ćitaiheu, provincija Hejlungđang, 2009. godine, a 2019. godine se pridružio Hubej Istaru.

