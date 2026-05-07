SLAVLJE U DOMU HARIJA I MEGAN! Princ Arči proslavio 7. rođendan, mnogi ga nisu prepoznali koliko je porastao (FOTO)

SLAVLJE U DOMU HARIJA I MEGAN!
Povodom ovog posebnog dana, Megan je objavila dve fotografije, jednu nastalu na dan Arčijevog rođenja 2019. godine, i drugu na kojoj Arči šeta plažom zajedno sa mlađom sestrom, princezom Lilibet.
Uz fotografije je napisala: – Sedam godina kasnije… srećan rođendan našem divnom dečaku.
Arči je na novim fotografijama izgledao veoma odraslo, a njegova proslava dolazi manje od nedelju dana nakon što je njegova rođaka, princeza Šarlot, napunila 11 godina.
Megan i princ Hari sigurno će učiniti ovaj dan posebnim za svog sina i ćerku Lilibet u njihovoj vili vrednoj 29 miliona dolara u Montesitu u Kaliforniji.
Godina 2025. bila je trenutak kada se Megan vratila na Instagram i započela novu tradiciju – da objavljuje fotografije svoje dece povodom njihovih rođendana, baš kao što to rade princ Vilijam i Kejt Midlton.
Tada je podelila nežnu fotografiju Arčija za njegov šesti rođendan – atmosferičan kadar na kojem je u pidžami i posmatra zalazak sunca.
Vojvotkinja je tada otkrila i da su organizovali rođendansku zabavu, iako nisu delili dodatne detalje. Princeza Lilibet je, s druge strane, za četvrti rođendan dobila putovanje u Diznilend.
U ponedeljak je princ Hari viđen na ručku sa prijateljima u Los Anđelesu, pa se pretpostavlja da je tom prilikom možda kupovao i poklone za Arčija.
Arči i Lili imaju potpuno američko detinjstvo
Arči Harison Mauntbaten-Vindzor rođen je u Velikoj Britaniji 6. maja 2019. godine. Ali odrasta u SAD nakon što su njegovi roditelji doneli odluku da se povuku sa dužnosti viših članova kraljevske porodice.
O njihovom životu u Kaliforniji i dalje se zna relativno malo. Ali Megan je u poslednje vreme počela češće da pokazuje delove porodične svakodnevice na Instagramu. Uključujući njihove simpatične američke akcente, crvenu kosu i zabavne aktivnosti kod kuće.
Prošle godine porodica je uživala u poseti Diznilendu povodom četvrtog rođendana Lilibet. A zajedno su pravili i poslastice za Dan zaljubljenih i Dan svetog Patrika.
Nedavno je Megan otkrila i da njena deca obožavaju crtani program „Plavi“.
– Naša deca obožavaju Plavog – rekla je tokom gostovanja u emisiji „Spusti se sa Šonom i Marlijem“ ranije ove nedelje.
Zajecaronline/J.V.
