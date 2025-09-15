ZVANIČNO! Ova zemlja uvela trajnu zabranu uvoza vozila na benzin i dizel!

Etiopija je donela revolucionarnu odluku, trajno zaustavlja uvoz automobila na benzin i dizel.

Ova afrička zemlja prva je na kontinentu koja je napravila ovakav iskorak, sa jasnim ciljem da ubrza prelazak na električna vozila i smanji zavisnost od fosilnih goriva.

Trenutno, na ulicama Etiopije vozi oko 115.000 električnih automobila, što čini približno 7% ukupnog voznog parka koji broji 1,6 miliona vozila. Vlasti planiraju da u narednih deset godina taj broj poraste na pola miliona, čime bi Etiopija postala lider u Africi po broju električnih vozila i predvodnik u borbi protiv zagađenja.

Ova odluka ne samo da menja automobilsku industriju u zemlji, već šalje snažnu poruku ostatku kontinenta – energetska tranzicija više nije budućnost, već sadašnjost.

Zajecaronline.com/Bizportal.rs/N.B.