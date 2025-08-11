ZNATE LI DA POSTOJI PETI UKUS – UMAMI?!

Slano, slatko, kiselo i gorko – ali se pojavio još jedan ukus od 2002. godine.

Peti ukus je posebna kategorija ukusa, pored slatkog, slanog, kiselog i gorkog. Naučnici su ga zvanično identifikovali tek 2002. godine, ali je prisutan i univerzalan za ljude širom sveta.

Umami je zapravo ukus glutamata – aminokiseline koja je ključna za građu proteina u našem telu i hrani koju jedemo. Ovaj ukus daje bogatstvo i dubinu jelima.

ZNATE LI DA POSTOJI PETI UKUS – UMAMI

Namirnice bogate umamijem uključuju starije sireve, paradajz, pečurke, suvo meso, losos, biftek i zeleni čaj. Njihov zajednički faktor je upravo visok sadržaj glutamata.

Prvi je umami otkrio japanski naučnik Kikunae Ikeda pre više od 110 godina dok je proučavao ukus tradicionalnog japanskog jela “kombu daši”. On je prvi definisao ovaj jedinstveni ukus i povezao ga sa glutamatom.

Umami ima tri posebna svojstva – širi se ravnomerno po celom jeziku, traje duže od ostalih ukusa i prirodno izaziva proizvodnju pljuvačke, što stvara ugodan osećaj “vode na usta”.

Da li ste već otkrili bogatstvo ukusa koje donosi umami?

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.B.

