Znate li čemu sve može poslužiti kora od krompira? Kad otkrijete, više je nikada nećete bacati!

Bez obzira na to kako volite da jedete krompir, svakako morate prvo da ga oljuštite. Pred vama je jedna sjajna ideja kako možete iskoristiti ljuske od krompira.

Krompir sadrži oksalnu kiselinu, koja pretvara nerastvorljiva jedinjenja gvožđa u rastvorljivi kompleksni jon. To je naučno objašnjenje kako je kora krompira prilično efikasna u uklanjanju rđe.

Tako možete iskoristiti ljuske od krompira za pravljenje rastvora bogatog oksalnom kiselinom za čišćenje zarđalih problematičnih mesta.

Da biste to uradili, potopite kore krompira u vodu.

Koristite samo toliko vode da pokrijete kore; ovo će omogućiti da oksalna kiselina bude što koncentrovanija. Ostavite kore da se natapaju neko vreme, recimo, dok se vaše ukusno jelo od krompira ne ispeče u rerni. Zatim izvadite ljuske iz vode. Pomešajte malo vode od krompira sa sodom bikarbonom da dobijete pastu.

Pastu možete upotrebiti kako biste očistili rđu sa makaza, noževa ili čak baštenskog alata.

Nanesite pastu na zarđalo područje, sačekajte 20 do 30 minuta, a zatim očistite, operite i isperite. Poput magije, vaši zarđali alati ponovo će izgledati kao novi, navodi Krstarica.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!