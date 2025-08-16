„Zlatno kolo“ – Susret kultura i tradicija u Boru

Grad Bor sa ponosom čuva sopstvenu tradiciju i kulturno nasleđe, ali istovremeno sa uvažavanjem prihvata bogatstvo drugih kultura.

Na jubilarnom, 10. Međunarodnom festivalu folklora „Zlatno kolo“, publika je imala priliku da uživa u igrama, pesmama i autentičnim nošnjama ansambala, koji su prikazali raznolikost i lepotu folklorne umetnosti svojih krajeva.

Pored domaćina, na festivalu su učestvovali i ansambli iz Rumunije i Kolumbije.

„Zlatno kolo“ prevazilazi okvire obične smotre igre – ono je susret kultura, simbol zajedništva i međusobnog razumevanja, čime zauzima posebno mesto u kulturnom životu Bora.

Folklorni ansambli učesnici festivala nastupiće i u okviru tradicionalne manifestacije „Brestovačka banja 2025“, koja će biti održana u subotu, 16. avgusta.

