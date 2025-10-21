Zlatibor rekorder po broju noćenja u prvih osam meseci 2025. godine
Zlatibor je mereno brojem ostvarenih noćenja domaćih turista bio najposećenija destinacija u Srbiji u prvih osam meseci, kada je na ovoj planini zabeleženo 617.005 noćenja turista iz Srbije, navodi se u oktobarskom izdanju elektronskih novina Turističke organizacije Zlatibora (TOZ).
Slede Kopaonik, Beograd, Vrnjačka Banja, Sokobanja i druga mesta.
Pozivajući se na podatke Republičkog zavoda za statistiku u TOZ navode da je Zlatibor ostvario izuzetne rezultate i kada je reč o stranim turistima koji su od januara do avgusta ostvarili 305.119 noćenja, što je povećanje od 29 odsto u odnosu na prethodnu godinu.
Najbrojniji su bili turisti iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kine, a zatim posetioci iz Severne Makedonije, Ruske Federacije, Rumunije.
