Zlatibor rekorder po broju noćenja u prvih osam meseci 2025. godine

Zlatibor je mereno brojem ostvarenih noćenja domaćih turista bio najposećenija destinacija u Srbiji u prvih osam meseci, kada je na ovoj planini zabeleženo 617.005 noćenja turista iz Srbije, navodi se u oktobarskom izdanju elektronskih novina Turističke organizacije Zlatibora (TOZ).

Slede Kopaonik, Beograd, Vrnjačka Banja, Sokobanja i druga mesta.

Pozivajući se na podatke Republičkog zavoda za statistiku u TOZ navode da je Zlatibor ostvario izuzetne rezultate i kada je reč o stranim turistima koji su od januara do avgusta ostvarili 305.119 noćenja, što je povećanje od 29 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Najbrojniji su bili turisti iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kine, a zatim posetioci iz Severne Makedonije, Ruske Federacije, Rumunije.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

