Žena otkrila trik sa zamrznutom pastom za zube: odmah ćete želeti da probate!

Pored brige o oralnoj higijeni, pasta za zube ima mnogo drugih upotreba. Odličan je za čišćenje fuga, belih cipela ili srebrnog posuđa. Takođe ima efekat uklanjanja mrlja. Neki ljudi ga koriste za ujede insekata, iako je ova metoda kontroverzna jer može iritirati kožu i pogoršati upalu. Zanimljiv patent je upotreba smrznute paste za zube.

Šta možete učiniti sa smrznutom pastom za zube?

Sigurno nije pogodna sada za pranje zuba. Međutim, biće odlična u uklanjanju neprijatnih mirisa sa daske za sečenje. Ako često pripremate ribu ili volite jela sa belim lukom, sigurno vam je ovaj problem poznat.

Dasku je teško temeljno očistiti, a iz nje je praktično nemoguće ukloniti intenzivne mirise. Nakon nekoliko upotreba, predmet je trajno prožet mirisom hrane koja se priprema. Svakako ne želite da sečete ništa drugo na njoj. Postoji rešenje – smrznuta pasta za zube. Ne samo da će ukloniti neprijatan miris, već će se dobro nositi i sa bakterijama koje predstavljaju veliki problem na daskama za sečenje.

Žena otkrila trik sa zamrznutom pastom za zube: odmah ćete želeti da probate!

Možete zamrznuti pastu u tubi, ali kasnije je sečenje prilično problematično. Bolje je iscediti pastu, na primer u posude za led, a zatim je staviti u zamrzivač. Kada se masa stvrdne i postane bukvalno kamena, vaše kocke za čišćenje su spremne. Uz njihovu pomoć ćete ukloniti neprijatan miris sa daske za sečenje. Možete ih koristiti i za čišćenje đonova belih cipela, fugiranja u kupatilu, lavaboa, okova, pločica i mnogih drugih predmeta.

Smrznuta pasta se, naravno, prilično brzo topi u toplim rukama, pa je najbolje koristiti gumene rukavice ili je držati preko krpe. Tada nećete ni uprljati prste.

Zajecaronline/najzena.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…