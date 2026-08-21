Zemljotres zatresao Novi Pazar

Zemljotres magnitude 2,9 jedinica Rihterove skale registrovan je noćas u regionu Novog Pazara.

Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda Srbije zemljotres je registrovan u 01:19 časova, a teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na IV stepena Merkalijeve skale

Na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda Srbije navode da zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

Najlabiji zemljotres koji ljudi mogu da ostete ima intenzitet III stepena, a najjači koji mogu da se dogode su X stepeni, navodi se na sajtu RSZS.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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