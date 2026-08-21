Toplotni talas se nastavlja: U Srbiji danas toplo, sa temperaturama do 40 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna do 40 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i planinskim predelima povremeno i jak, južni i jugozapadni, a na jugu Banata jugoistočni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo sa slabim i umerenim, južnim i jugozapadnim vetrom i najvišom dnevnom temperaturom oko 38 stepeni.

Do ponedeljka, 24. avgusta zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme. Jedino se samo u subotu i nedelju, posle podne, očekuju kratkotrajni pljuskovi uz mogućnost grmljavine, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

U Zaječaru minimalna temperatura 20° C, maksimalna dnevna 37° C. Duvaće slab, severozapadni vetar.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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