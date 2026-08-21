Toplotni talas se nastavlja: U Srbiji danas toplo, sa temperaturama do 40 stepeni
U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna do 40 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i planinskim predelima povremeno i jak, južni i jugozapadni, a na jugu Banata jugoistočni.
U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo sa slabim i umerenim, južnim i jugozapadnim vetrom i najvišom dnevnom temperaturom oko 38 stepeni.
Do ponedeljka, 24. avgusta zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme. Jedino se samo u subotu i nedelju, posle podne, očekuju kratkotrajni pljuskovi uz mogućnost grmljavine, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
U Zaječaru minimalna temperatura 20° C, maksimalna dnevna 37° C. Duvaće slab, severozapadni vetar.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar